Тиллерсон заявил о постоянном диалоге с Россией и Китаем по КНДР

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США ведут постоянный диалог с Россией и Китаем по проблеме Северной Кореи, заявил во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы ведем постоянный диалог с Китаем и с Россией, поскольку они могут играть очень важную роль в решении ядерной проблемы КНДР", — заявил Тиллерсон в эфире телекомпании Fox News.

Он добавил, что США также ведут постоянные консультации со своими партнерами в регионе — Японией и Южной Кореей.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.