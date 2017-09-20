Лавров рассказал о предложении России по миротворцам в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (385)

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Предложение Москвы по миротворцам в Донбассе касается только охраны миссии ОБСЕ и только в рамках Минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей. Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится", — сказал Лавров.