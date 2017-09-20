Лавров рассказал, как прошла встреча с Тиллерсоном

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном прошла в деловом ключе, без попытки политизировать двусторонние отношения.

"Повестка дня (отношений РФ и США) насыщенная, и разговор сегодня был деловой, без каких-либо попыток политизировать наши отношения. И основывались мы — я почувствовал, что Тиллерсон тоже — на необходимости быть прагматиками и искать пути, которые будут в разных ситуациях в двусторонних отношениях помогать находить решения конфликтов", — сказал Лавров.

Ранее он провел в Нью-Йорке седьмую с начала года встречу с госсекретарем США. Переговоры продлились больше часа.