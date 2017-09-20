Лавров рассказал о теме предстоящего обсуждения Совбеза ООН

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в среду в Совете безопасности ООН будет обсуждаться в целом повышение эффективности миротворческих операций, а не конкретно возможности работы миротворцев в Донбассе.

"Я не понял, что завтра СБ ООН будет украинский сюжет обсуждать. Завтра будет миротворчество обсуждаться в целом, ооновские подходы к миротворчеству. Мы не затрагивали (на переговорах с госсекретарём США) эту тему", — сказал Лавров журналистам после встречи с американским коллегой.

По его словам, миротворчество — один из эффективных инструментов ООН при всех недостатках, которые существуют в любом начинании.

"У США есть позиция, что слишком много денег на это тратится. Я думаю, что определенную экономию на целом ряде миротворческих операций можно получить, имея ввиду не свёртывание этих операций везде и повсюду, а приводя каждую из этих операций в более эффективное и экономное состояние без ущерба для выполнения ими своих мандатов", — сказал Лавров.