МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло неподалеку от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса. Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано у берегов Мексики. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Данные о жертвах
Как написал на своей страничке в Twitter губернатор штата Морелос Грако Рамирес, по меньшей мере 42 человека стали жертвами мощного землетрясения.
"На данный момент официально имеем 44 погибших: 42 в штате Морелос и 2 в Мехико", — написал он в Twitter.
Власти также сообщили о 30 погибших в штате Мехико и 26 жертвах землетрясения в Пуэбло.
Как передает местное издание Sol de Mexico, общее число погибших достигло 93 человек.
Сведений о россиянах среди пострадавших пока нет.
BLAST recorded on cam as #quake rocks #Mexico (VIDEO) https://t.co/TMl3WAUBwz pic.twitter.com/ZNUDYcof3r #sismo #earthquake— RT (@RT_com) 19 сентября 2017 г.
Опустевшие здания и перекрытые улицы
Корреспондент РИА Новости сообщил, что мощные толчки землетрясения ощущались и в мексиканской столице.
В районе российского посольства ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах обрушились полки с товарами. Все близлежащие офисные здания, рестораны и крупный магазин "Сориана" были немедленно эвакуированы. Люди выбежали на улицу, возникла паника.
Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки. Специалисты проверяют структурную сохранность зданий.
Кроме того, временно приостановили свою работу международный аэропорт в Мехико и мексиканский конгресс. Также стало известно о том, что работа сотовой связи в столице нарушена.
Почти четыре миллиона человек по всей страны остались без света.
#Mexico #quake: Moment buildings collapse caught on camera (VIDEOS) https://t.co/7oGKeaTNiH pic.twitter.com/UyCpVJJ8lJ— RT (@RT_com) 19 сентября 2017 г.
Действия властей
Мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето распорядился эвакуировать пострадавшие от землетрясения больницы.
Кроме того, в столице объявили чрезвычайное положение.
Корреспондент РИА Новости сообщает, что в Мехико некоторые магазины бесплатно раздают пострадавшим продукты питания, в частности, галеты и консервы, а также воду.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой выразили поддержку Мексике в связи с землетрясением.
Oh my God, Mexico City: pic.twitter.com/u5it9rrNBn https://t.co/gC2tPwiC0P— David Orlowski (@davidorlo) 19 сентября 2017 г.