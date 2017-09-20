Землетрясение в Мексике: более 40 человек стали жертвами бедствия

Землетрясение в Мексике. 19 сентября 2017 года

Землетрясение в Мексике. 19 сентября 2017 года

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло неподалеку от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса. Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано у берегов Мексики. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Данные о жертвах

Как написал на своей страничке в Twitter губернатор штата Морелос Грако Рамирес, по меньшей мере 42 человека стали жертвами мощного землетрясения.

Глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе, в свою очередь, заявил о гибели 44 человек в результате землетрясения.

"На данный момент официально имеем 44 погибших: 42 в штате Морелос и 2 в Мехико", — написал он в Twitter.

Власти также сообщили о 30 погибших в штате Мехико и 26 жертвах землетрясения в Пуэбло.

Как передает местное издание Sol de Mexico, общее число погибших достигло 93 человек.

Сведений о россиянах среди пострадавших пока нет.

Опустевшие здания и перекрытые улицы

Корреспондент РИА Новости сообщил, что мощные толчки землетрясения ощущались и в мексиканской столице.

В районе российского посольства ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах обрушились полки с товарами. Все близлежащие офисные здания, рестораны и крупный магазин "Сориана" были немедленно эвакуированы. Люди выбежали на улицу, возникла паника.

Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки. Специалисты проверяют структурную сохранность зданий.

Кроме того, временно приостановили свою работу международный аэропорт в Мехико и мексиканский конгресс. Также стало известно о том, что работа сотовой связи в столице нарушена.

Почти четыре миллиона человек по всей страны остались без света.

Действия властей

Мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето распорядился эвакуировать пострадавшие от землетрясения больницы.

Кроме того, в столице объявили чрезвычайное положение.

Корреспондент РИА Новости сообщает, что в Мехико некоторые магазины бесплатно раздают пострадавшим продукты питания, в частности, галеты и консервы, а также воду.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой выразили поддержку Мексике в связи с землетрясением.