Лавров заявил о неприемлемости угроз в решении международных проблем

ООН, 20 сен — РИА Новости. Москва выступает за то, что нельзя использовать угрозы в урегулировании международных проблем, в том числе в адрес КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в своем выступлении на ГА ООН президент США Дональд Трамп "говорил в том числе как США могут поступить в отношении Северной Кореи".

"У нас позиция принципиальная — мы не хотим никого демонизировать, мы всегда стараемся понять, в чем существо проблем. Кто-то озабочен своей безопасностью, кто-то озабочен необходимостью с соседями как-то наладить отношения, у кого-то внутри конфликт. Если просто осуждать и угрожать, наверное, мы будем антагонизировать те страны, на которые хотим оказать влияние", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, Москва предпочитает работать со всеми заинтересованными сторонами, побуждать их к диалогу.

"Будь то в отношении внутренних конфликтов, будь то в отношении конфликтов наподобие Корейского полуострова", — добавил министр.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.