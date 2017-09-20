Лавров заявил о взаимных вопросах у России и США по договору о РСМД

ООН, 20 сен — РИА Новости. У России и США остаются взаимные вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), консультации будут продолжены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы, как говорил президент РФ, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили", — сказал Лавров журналистам в ООН после встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести", — сказал Лавров.