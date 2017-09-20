В Мехико 30 человек стали жертвами землетрясения

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мэр мексиканской столицы Мигель Анхель Мансера сообщил, что число погибших в Мехико в результате землетрясения выросло до 30 человек, сообщает телеканал Foro TV.

"Общее число погибших в Мехико из-за землетрясения составило 30 человек", — приводит телеканал словам мэра.

Ранее сообщалось о 79 погибших: 26 в штате Пуэбла, 42 в штате Морелос и девяти в штате Мехико и двух в городе Мехико. Позже СМИ сообщили, что общее число жертв выросло до 93 человек.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

Devastating images from Mexico City. pic.twitter.com/RpF7sUq31s — Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19 сентября 2017 г.

​