Лавров назвал речь Трампа в ООН примечательной

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал выступление президента США Дональда Трампа с трибуны ООН "примечательным" и предположил, что оно рассчитано в том числе на внутреннюю аудиторию. Особенно Лавров отметил поддержку США принципов суверенитета в международных делах и готовность вести собственным примером.

"Что касается выступления президента Трампа — выступление примечательное. Наверное, во многом или в чем-то оно рассчитано не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю", — заявил Лавров на брифинге в Нью-Йорке.

Он обратил отдельное внимание на "очень четко сформулированную поддержку принципов суверенитета и равенства в международных делах, заявление о том, что США хотят лидировать примером, не хотят никого учить жизни, никого заставлять следовать тому или иному пути, и уважают тот способ существования, который сами народы выбирают для себя, форму правления".

"Надо конечно посмотреть, как эти слова будут воплощаться в практические действия", — сказал Лавров.