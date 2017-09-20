Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 93 человек

Землетрясение в Мексике. 19 сентября 2017 года

Землетрясение в Мексике. 19 сентября 2017 года

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Общее число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 93 человек, сообщает местное издание Sol de Mexico.

Ранее сообщалось о 79 погибших: 26 в штате Пуэбла, 42 в штате Морелос и девяти в штате Мехико и двух в городе Мехико.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

Pray for Mexico 🇲🇽 dam this is crazy pic.twitter.com/ijdWCtLxgV — Fernando Calva (@Fernie_slutt) 19 сентября 2017 г.

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