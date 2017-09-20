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Кандидат в послы США в России Джон Хантсман - не коршун и не мягкая игрушка

01:4320.09.2017
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© AFP 2017 / Stan HondaКандидат в президенты США от республиканцев экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман. Архивное фотоКандидат в президенты США от республиканцев экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман. Архивное фото
© AFP 2017 / Stan Honda

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Сенатский комитет по иностранным делам во вторник провел слушания, посвященные рассмотрению кандидатуры Джона Хантсмана на должность посла США в России.

Джон Хантсман. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak
Кандидат на пост посла США заявил о готовности искать общий язык с Россией

РИА Новости представляет основные этапы жизненного пути и портрет человека, который, вероятнее всего, займет место посла США в России.

В том, что сенатский комитет утвердит его кандидатуру, сомнений почти нет: в ходе слушаний о его безоговорочной поддержке говорили многие сенаторы, как республиканцы, так и демократы. Позднее вопрос рассмотрит еще сенат полного состава, но в большинстве случаев после рекомендации профильного комитета это является формальностью.

По данным американских СМИ, голосование по кандидатуре Хантсмана состоится конце сентября или в октябре.

Сторонник сбалансированного подхода

В ходе слушаний Хантсман произвел впечатление человека, который будет стремиться к сбалансированному подходу в отношениях и с которым можно находить общий язык. Он подвергал Россию по тем направлениям, по которым в Вашингтоне это сейчас принято делать, но также подчеркивал важность роли Москвы в решении ряда международных проблем и говорил о необходимости искать точки соприкосновения.

В частности, Хантсман назвал "несомненным то, что российское правительство вторгалось в американские выборы в прошлом году". По его убеждению, "Москва продолжает оказывать влияние на демократические процессы у друзей и союзников" США.

Джон Хантсман. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul J. Richards
Кандидат на пост посла США в России назвал главный приоритет своей работы

Политик, являющийся ветераном госслужбы, выразил уверенность в том, что опыт предыдущей работы позволит ему хорошо подготовиться к новой миссии. "Но у меня нет иллюзий относительно того, что работа американским послом в Москве будет легкой. Наши отношения с Россией — один из самых серьезных внешнеполитических вызовов, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он.

Хантсман подверг критике решение властей РФ сократить численность американских дипломатических миссий. По его словам, этот шаг "вызывает сожаление" и не способствует нормализации отношений. Он также пообещал защищать сотрудников посольства и консульств, причем не только американцев, но и работающих там российских граждан.

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Хантсман обвинил Россию в угрозе стабильности в Европе

Также Хантсман обвинил Россию в том, что она будто бы "продолжает угрожать стабильности в Европе, в том числе нарушать суверенитет и территориальную целостность своих соседей, и ограничивает права человека" на собственной территории.

В то же время, он подтвердил намерение находить общий язык с представителями всех уровней российской власти.

Отношения США и РФ кандидат в послы назвал "сложными, но необходимыми". "Мы должны садиться за стол переговоров, мы должны искать общие основы, должны решать проблемы и выходить на новые уровень отношений", — сказал он.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Хантсман заявил о необходимости налаживания отношений с Россией

Хантсман назвал и путь, который, на его взгляд, приведет к улучшению отношений. "Путь к улучшению американо-российских отношений лежит через Украину. И это связано с уважением минских договоренностей", — сказал он.

Также кандидат в послы отметил, что у США и России "возможно, есть ранние признаки успеха в Сирии, связанные с попыткой умиротворения юго-восточного региона". По его словам, "говорить об этом слишком рано, но там может быть достигнут успех".

Бунтарь, выбравший традиционную жизнь

Американский политик и дипломат Джон Хантсман родился 26 марта 1960 года в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Его отец, Джон Хантсман-старший, стал основателем компании Huntsman Corporation — крупного производителя и поставщика химической продукции. Юность Джона, старшего из девяти детей в семье, выдалась довольно бурной. В 15 лет он бросил школу, чтобы выступать в составе рок-группы Wizard, где играл на клавишных. Позднее будущий политик вспоминал об этом поступке не как о "подростковом бунте", а как о попытке молодого человека воплотить в жизнь свои мечты.

Джон Хантсман. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke, File
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"Это было минутное желание подростка хотеть стать музыкантом и затем понимание, что, вероятно, в долгосрочной перспективе это плохая затея. Ты мечтаешь о великом и пытаешься осуществить свои мечты. Иногда получается, иногда нет. Я, в конце концов, выбрал традиционный жизненный путь", — рассказывал Хантсман в интервью газете Salt Lake Tribune.

Одноклассники вспоминают его как длинноволосого, неуверенного в себе старшеклассника, который сидел на уроке истории и стучал пальцами по парте, как по клавишам пианино. К концу обучения в школе он, в составе своей группы, исполнял оригинальный прогрессивный рок и песни любимой группы REO Speedwagon на переоборудованной радиостанции на окраине города по пять часов в день.

Позже Хантсман отказался от планов продолжать музыкальную карьеру и поступил в университет штата Юта, однако бросил его и в течение двух лет был миссионером мормонов на Тайване. После возвращения в США окончил университет штата Пенсильвания и получил степень бакалавра в области международной политики.

Джон Хантсман. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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Юношеское увлечение рок-музыкой оставило след и на дальнейшей карьере политика. До сих пор он известен своей любовью к мотоциклам. Издание USA Today отмечает, что в бытность губернатором Юты Хантсман любил садиться на собственный Harley Davidson и ездить по дорогам штата с крупными американскими предпринимателями. У него даже есть "фирменная" кожаная куртка байкера, на рукаве которой вышиты символ штата, его имя и слово "губернатор". Кроме того, в ролике его предвыборной кампании 2012 года изображено, как мотоциклист ездит по просторам Юты. Некоторое время ходили слухи, что это сам Хантсман, но они не подтвердились.

Прилежный семьянин

Хантсман, сам выросший в большой семье, стал отцом семерых детей, двое из которых приемные. В 1999 году он с женой удочерил китайскую девочку Грейси Мей, которую его супруга называет "самым лучшим рождественским подарком". В 2006 году пара удочерила девочку Ашу Баратхи из Индии.

Джон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 год
© REUTERS / Adam Hunger/File Photo
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Реноме прилежного семьянина он подтвердил и на слушаниях в сенате, приведя туда почти всех детей. По словам политика, одна из его дочерей в последние месяцы фактически была его внешнеполитическим советником.

Кстати, профиль Хантсмана в Twitter тоже подчеркивает его ориентированность на семью. "Гордый отец семерых детей", — написано там.

Ветеран госслужбы

Свою карьеру госслужащего Хантсман начал в 1983 году в администрации Рональда Рейгана в качестве помощника по персоналу в Белом доме. Первое назначение на должность посла в Сингапуре он получил в 1992 году, став самым молодым послом США за последнее столетие — в то время ему было всего 32 года.

Посол США в России Джон Теффт на приеме по случаю Дня независимости США. 4 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Во время президентства Барака Обамы Хантсман работал послом США в Пекине. За время своей работы в Китае посетил Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район и даже принял участие в акции протеста в центре Пекина, назвав последнее совпадением и случайностью. При этом дипломат сумел избежать прямого конфликта с официальным Пекином и по окончании своей службы в Китае получил из уст лидера КНР Си Цзиньпиня характеристику "друг Китая".

Хантсман по праву считается ветераном госслужбы, который успел поработать при четырех американских президентах — Рейгане, Буше-старшем, Буше-младшем и Обаме. Хотя интересовала Хантсмана не только политика, в 2003-2004 годах он работал на руководящих постах в компании Huntsman Family Holdings Co, однако после снова вернулся на госслужбу, проработав с 2005 по 2009 год губернатором штата Юта.

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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После возвращения из Китая, в 2012 году политик принял решение баллотироваться в президенты от республиканцев, однако выбыл из гонки по итогам праймериз в Нью-Гемпшире и поддержал Митта Ромни.

Хотя в ходе своей внешнеполитической деятельности Хантсман никак не взаимодействовал с Москвой, у него есть некоторые бизнес-связи в РФ. Семейная компания Хантсманов Huntsman International LLC, которую сейчас возглавляет отец дипломата, работает в России с начала 1990-х годов и имеет шесть представительств по всей стране. При этом, как пишет New York Times, сам Хантсман никогда не проявлял особых знаний о стране.

Отношения с Трампом

В целом отношения Хантсмана и Трампа нельзя назвать однозначными. В начале предвыборной гонки Хантсман, как республиканец, поддерживал Трампа, однако после обнародования в СМИ видео от 2005 года, в котором нынешний президент США хвастается приставаниями к женщинам, Хантсман призывал кандидата отказаться от борьбы. Хотя с тех пор, как отмечает издание Politico со ссылкой на источники в окружении президента, отношения Трампа и Хантсмана потеплели, и им удалось выстроить "сердечные, дружеские связи". Одним из примеров этому может служить поддержка Хантсманом разговора, который состоялся между Трампом и лидером Тайваня в нарушение принятого протокола. Тогда Хантсман заявил телеканалу ABC, что решение Трампа "ответить на звонок от президента Тайваня", по его мнению, "было правильным".

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Хантсман отметил ранние признаки достижения успеха в Сирии

В декабре, по информации СМИ, Трамп даже рассматривал его в качестве одного из кандидатов на пост госсекретаря, впрочем впоследствии сделав выбор в пользу Рекса Тиллерсона.

Как подчеркивают американские газеты, если дипломата утвердят в должности, он станет послом США в стране, "отношения с которой ухудшаются в последние годы". Кроме того, он займет пост на фоне продолжающегося расследования контактов между командой Трампа и Кремлем по поводу якобы вмешательства РФ в выборы в США. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их бездоказательными.

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