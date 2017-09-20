У берегов Мексики произошло новое землетрясение

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Мексики, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 21.13 по времени UTC (00.14 мск). Эпицентр находился в 98 километрах к югу от города Сан-Франсиско-дель-Мар в штате Оахака. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди.

Ранее глава аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте подтвердил гибель 44 человек: 42 в штате Морелос и два в Мехико. Позднее губернатор штата Мехико Альфредо дель Масо сообщил о восьми погибших.