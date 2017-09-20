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РФ отрабатывает сценарии нападения на соседние страны, считает Грибаускайте

00:2420.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фотоПрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВИЛЬНЮС, 20 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, выразила мнение, что учения "Запад-2017", которые проводят Россия и Белоруссия, являются частью информационной войны и направлены на распространение страха.

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© REUTERS / Francois Lenoir
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В Нью-Йорке 12 сентября официально открылась 72-я сессия ГА ООН, полномочия председателя принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. Непосредственно перед выступлением Грибаускайте делегация РФ на Генассамблее ООН покинула зал.

"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются на Украине и вдоль восточной границы НАТО. Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера "Запад-2017" на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике", — сказала с трибуны Грибаускайте.

Замминистра обороны России Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

Военная техника во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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По мнению президента Литвы, Россия, проводя подобные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад". По ее словам, такие учения являются еще частью информационной войны, которые направлены на распространение страха.

Она считает, что военным арсеналом России, кроме оружия, являются также "распространяемые ложные новости и агрессивная дестабилизирующая пропаганда". Строящуюся БелАЭС рядом с городам Островец, в Гродненской области глава Литвы назвала "геополитическим оружием, несоответствующим основным стандартам международной ядерной энергетики".

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ (о мерах укрепления доверия). Россия 13 июля на заседании Совета Россия — НАТО провела для стран альянса брифинг о предстоящих учениях. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила РИА Новости, что Россия и Белоруссия обеспечили транспарентность в связи с учениями.

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