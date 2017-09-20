В Каталонии изъяли 45 тысяч уведомлений для избиркомов на "референдуме"

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. Гражданская гвардия во вторник изъяла в ходе обысков 45 тысяч именных уведомлений, которые предназначались для отправки членам местных избиркомов в муниципалитеты Каталонии, сообщило ведомство.

"В качестве отправителя конвертов значится Женералитет Каталонии, на всех указаны получатели", — говорится в сообщении Гражданской гвардии. Правоохранительные органы считают, что речь идет о 80% сообщений, которые предполагалось отправить, чтобы сформировать избирательные комиссии в автономном сообществе.

Следственные мероприятия проходили в различных отделениях компании по оказанию почтовых услуг Unipost в городах Манреса, Оспиталет, Барселона и Терраса. Большая часть материалов была обнаружена в ходе обыска в офисе в Террасе, возле которого проходила акция протеста. Для изъятия материалов Гражданская гвардия получила разрешение суда, однако митингующие в течение трех часов блокировали судебному представителю доступ в здание, сообщали очевидцы в социальных сетях. В результате каталонским правоохранительным органам пришлось оттеснить часть протестующих и оцепить район.

Еще часть материалов была обнаружена в Манресе.

Ранее в ходе обысков Гражданской гвардии удалось обнаружить около 1,3 миллиона различных материалов агитационного характера, имеющих отношение к "референдуму".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.