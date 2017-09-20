В сенате США предостерегли Трампа от слов "человек-ракета" о Ким Чен Ыне

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер предостерег президента Дональда Трампа от того, чтобы называть главу КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

Ранее Трамп в Twitter, а затем и в своем выступлении на Генассамблее ООН назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой" (Rocket Man), добавив, что тот проводит "самоубийственную миссию". При этом президент пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

"Если бы я давал совет президенту, я бы сказал: "Избегайте использования (слов) "человек-ракета". Мы знаем, что лидер Северной Кореи, мягко говоря, эксцентричный. Употреблять такие слова рискованно", — сказал Шумер, слова которого приводит издание Washington Examiner.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.