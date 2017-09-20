"Хуже, чем Аль-Каида"*: MS-13 — самая жестокая мафия в мире

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Мара Сальватруча, также известная как MS-13, считается одной из самых жестоких и опасных криминальных группировок в мире. Она не смогла добиться таких больших доходов, как у других преступных синдикатов. Тем не менее дурная слава о ее бесчинствах распространилась по большей части американского континента. Ведь главное, к чему стремятся члены банды, — внушать страх каждому, кто попадется им на пути.

Сейчас эта группировка действует в 42 штатах в США и в нескольких государствах Латинской Америки. По различным данным, в ней состоят от 70 до 100 тысяч человек. Основной источник дохода для них — торговля наркотиками, которые поставляются из Мексики.

© AP Photo / Luis Romero Полностью покрытые татуировками лица не редкость для Mara Salvatrucha © AP Photo / Luis Romero Полностью покрытые татуировками лица не редкость для Mara Salvatrucha

Банда славится своей жестокостью — любимым (но далеко не единственным) оружием членов группировки считается мачете. Некоторым из убитых отрезают головы или гениталии, которые потом скармливают собакам. На телах многих жертв обнаруживают 13 ран от ударов ножом — фирменный знак бандитов и послание всем, кто рискнет помешать Мара Сальватруча. Число 13 — это отсылка к группировке "Los Emes" или "The Ms", где "М" — 13-я буква большинства алфавитов на латинице — означает "Mara" — банда. Название Mara Salvatrucha можно перевести со сленга как "Банда сальвадорских бродячих муравьев".

Публикация от Adam Desiderio (@adamdesiderio) Сен 7 2017 в 12:40 PDT

Помимо убийств и торговли наркотиками, банда занимается торговлей людьми, сутенерством и рэкетом. Одним из самых нашумевших преступлений членов MS-13 стало изнасилование в 2002 году в пригороде Бостона двух девочек-подростков с ограниченными возможностями. Одна из них передвигалась в инвалидном кресле из-за церебрального паралича, а ее подруга была глухой. Гнев банды вызвало то, что несколькими днями ранее отец одной из девочек вступил в перебранку с мафиози.

В 2010 году Рене Мехиа, член Мара Сальватруча, был приговорен к смертной казни за убийство женщины и ее двухлетней дочери.

© AP Photo / Antonio Romero Задержание членов MS-13 полицией © AP Photo / Antonio Romero Задержание членов MS-13 полицией

Особенно сурово MS-13 обходится с информаторами в своих рядах. "Если ты крысятничаешь, ты умрешь", — гласит одно из правил группировки. Это правило работает без каких-либо исключений. Бренду Баз, которая пыталась завязать с криминальным прошлым и сообщала данные ФБР, убил ее же парень, несмотря на то, что она была беременна от него.

© AP Photo / Luis Romero Многие попадают в MS-13 в совсем юном возрасте © AP Photo / Luis Romero Многие попадают в MS-13 в совсем юном возрасте

Жестокость банды проявляется во всем. Даже обряд посвящения заключается в том, что желающего присоединиться на протяжении 13 секунд избивают другие члены группировки. После этого он должен исполнить свое первое поручение: подраться, ограбить или убить кого-то. В Мара Сальватруча вступают рано — иногда в ряды банды попадают восьмилетние дети.

© AFP 2017 / Orlando Sierra Граффити с символикой MS-13 можно встретить почти в любой стране Центральной и Южной Америки © AFP 2017 / Orlando Sierra Граффити с символикой MS-13 можно встретить почти в любой стране Центральной и Южной Америки

В MS-13 нет единого лидера и четкой структуры — это объединенные под одним "брендом" разрозненные ячейки. Девиз членов банды с испанского можно перевести как "Убивай. Насилуй. Управляй".

© AP Photo / Ginnette Riquelme Дети играют напротив дома, разрисованного граффити о группировке Mara Salvatrucha в Гондурасе © AP Photo / Ginnette Riquelme Дети играют напротив дома, разрисованного граффити о группировке Mara Salvatrucha в Гондурасе

Члены Мара Сальватруча не пытаются скрывать свою принадлежность к банде — их легко узнать по татуировкам в виде символики синдиката. Фирменной атрибутикой группировки также считается рубашка в бело-синюю клетку.

У истоков банды стояли беженцы из Сальвадора, которые вынуждены были покинуть родину, раздираемую на части гражданской войной. Эта война продолжалась с 1979 по 1992 год. Многие жители страны, в особенности те, кто входил в ряды партизанских отрядов с левой идеологией, вынуждены были уехать, спасаясь от преследования антикоммунистических "эскадронов смерти".

Публикация от Bat A 13 🔒📌 (@el__tarantino) Июл 27 2017 в 4:01 PDT

Беженцы не могли позволить себе легальную и хорошо оплачиваемую работу. В криминале на тот момент уже господствовали другие этнические группировки. Но ни у одной из них не было того, что имелось у людей, стоящих у истоков Мары Сальватруча, — они не видели настоящей войны. То, что основатели MS-13 пережили у себя на родине, позволяло им убивать людей абсолютно хладнокровно и беспредельно жестоко.

© AP Photo / Esteban Felix У MS-13 популярна фраза "Ты живешь ради Бога и матери, а умираешь ради банды" © AP Photo / Esteban Felix У MS-13 популярна фраза "Ты живешь ради Бога и матери, а умираешь ради банды"

Когда правительство США начало депортировать членов банды обратно в Сальвадор, это только сыграло на руку MS-13. Высланные мафиози начали искать новых сторонников, что позволило расширить сеть.

Чтобы понять масштабы деятельности банды, достаточно вспомнить, что в июле этого года Дональд Трамп в своем выступлении провозгласил одной из целей своей администрации "разоружить, уничтожить и искоренить MS-13". В этой же речи президент призвал полицию не быть "слишком мягкими" по отношению к преступникам. "Они равны или даже хуже, чем Аль-Каида*", — заявил Трамп.

Публикация от PinkyKat (@_pinkykat_) Сен 13 2017 в 1:40 PDT

Помимо традиционных букв, символизирующих Мара Сальватруча, у членов группировки популярна татуировка в виде трех точек, расположенных треугольником. Каждая из них символизирует место, где может закончиться жизнь этих мафиози: больницу, тюрьму и кладбище.

*Террористическая организация, запрещенная в России.