Жертвами землетрясения в Мексике стали более 40 человек

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли в мексиканском штате Морелос после землетрясения, заявил губернатор штата Грако Рамирес в Twitter.

​"Первый предварительный отчет о погибших", — написал Рамирес. Он разместил на своей странице таблицу с первыми предварительными данными о погибших, в которой указано, что их общее число составило 42 человека. Еще по меньшей мере три человека погибли в штате Пуэбла.

Сведений о россиянах среди пострадавших пока нет.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

URGENT PRAYER REQUEST: Mexico City and surrounding areas have been hit hard by a 7.1 earthquake. HWW is in contact with our partners there. pic.twitter.com/DOCaneRxAm — HOPE worldwide (@HOPEworldwide) 19 сентября 2017 г.

​Мощные толчки ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения. По его словам, под завалами находятся люди. Движение на улицах во многих районах полностью перекрыто, образовались огромные пробки, местные жители сообщают об утечках газа. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.