Власти Мексики сообщили о трех погибших после землетрясения

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Мэр столицы мексиканского штата Пуэбла Луис Банк Серрато сообщил, что по меньшей мере три человека погибли после мощного землетрясения, сообщает газета Sol de Puebla.

"Мэр (столицы) Пуэблы подтвердил гибель трех человек в результате землетрясения", — пишет издание.

Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди. Движение на улицах во многих районах полностью перекрыто, образовались огромные пробки, местные жители сообщают об утечках газа. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.