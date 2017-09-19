Конгресс Мексики приостановили из-за мощного землетрясения

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Работа мексиканского конгресса приостановлена после мощного землетрясения, сообщается на странице парламента в Twitter.

"Приостановлена законодательная деятельность из-за землетрясения", — говорится в сообщении.

Землетрясения магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Mexico City earthquake: People trapped as fires break out across capital after huge tremors https://t.co/wk58B5XB1p pic.twitter.com/mCTB5tE0aN — PostperHour (@postperhour) 19 сентября 2017 г.

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Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди. Движение на улицах во многих районах полностью перекрыто, образовались огромные пробки, местные жители сообщают об утечках газа. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.