Эрдоган назвал кризис в Мьянме геноцидом под предлогом борьбы с терроризмом

АНКАРА, 19 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган охарактеризовал кризис в Мьянме как "геноцид под предлогом борьбы с террористическими акциями".

Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается с 25 августа. Тогда мьянманские войска и силы безопасности начали операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа. С конца августа в Бангладеш бежали сотни тысяч рохинджа.

"В Мьянме под предлогом борьбы с провокационными террористическими акциями фактически происходит геноцид по этническому признаку. Сотни тысяч беженцев покинули свои дома. Лагеря (в Бангладеш), куда они расселены, не могут удовлетворить даже нужд первой необходимости. Как и с ситуацией в Сирии, все молчат. Турция прилагает усилия для помощи этим людям. Если мы им не поможем, это бездействие ляжет постыдным пятном на всем мировом сообществе. Мои супруга, сын, министры ездили в Бангладеш, Турция оказала всем, кто там остался в бедственном положении, гуманитарную помощь и будет продолжать ее оказывать", — сказал Эрдоган, выступая во вторник на 72-й сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.