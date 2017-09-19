Власти Мехико сообщили, что под завалами обрушенных домов находятся люди

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил о пожарах, обрушениях зданий после землетрясения, под завалами находятся люди, передает телеканал Foro TV.

"У нас есть обрушившиеся здания, пожары, поступают сообщения о людях под завалами", — приводит телеканал слова Луго.

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Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

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Мощные толчки от землетрясения на юге Мексики ощущались в столице страны Мехико. Как передает корреспондент РИА Новости, в районе российского посольства ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах рушились полки с товарами. Все ближайшие офисные здания, рестораны и крупный магазин "Сориана" были немедленно эвакуированы. Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки.

Специалисты проверяют структурную сохранность зданий.