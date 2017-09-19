Жители Мехико сообщили об утечках газа после землетрясения

МЕХИКО, 19 сен — РИА Новости. Многочисленные утечки газа возникли в Мехико после мощного землетрясения на юге Мексики, сообщили РИА Новости несколько очевидцев из разных районов города.

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Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Несколько зданий сильно повреждены, движение на улицах во многих районах полностью перекрыто, образовались огромные пробки, международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу. Специалисты проверяют структурную сохранность зданий.