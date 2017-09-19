Премьер Израиля потребовал "изменить или отменить" ядерную сделку с Ираном

ООН, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН потребовал от международного сообщества "изменить или отменить" ядерную сделку, которое оно заключило с Ираном.

"Изменить или отменить, починить или обнулить его", — призвал он.

Нетаньяху известен как главный в мире критик соглашения, которое заключили шесть великих держав с Ираном. Глава израильского правительства утверждает, что она не только легализовала положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволила ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.