Эрдоган призвал Иракский Курдистан отменить референдум о независимости

ООН, 19 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал власти Иракского Курдистана отказаться от идеи независимости и отменить референдум. Об этом турецкий лидер заявил с трибуны Генассамблеи ООН.

"Необходимо избегать шагов, вроде требований независимости, которые могут спровоцировать новые кризисы и конфликты в регионе. Призываем власти Иракского Курдистана остановить эту инициативу. Игнорирование ясной позиции Турции по этому вопросу может привести к тому, что региональное правительство Иракского Курдистана лишится возможностей, которыми они пользуются сейчас", — заявил Эрдоган.