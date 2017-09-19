ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия и Китай играют ключевую роль в вопросе введения экономических санкций в отношении КНДР, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы увеличить давление на Северную Корею, мы должны усилить нашу политику санкций. Это предполагает, что Китай и Россия будут проводить проактивную политику", — сказал французский лидер в ходе пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что "если мы хотим, чтобы экономические санкции в отношении КНДР были эффективными и привели бы к тому, что Северная Корея изменила бы свою позицию, необходимо усилить санкции, эти две страны являются ключевыми в этом вопросе".

"Я абсолютно не хочу никакой военной операции — я посмотрел на карту двух Корей, и с учетом нашего географического положения военная операция будет вредной и повлечет трату человеческих жизней", — добавил Макрон.