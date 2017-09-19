Макрон назвал США партнером прошлого, настоящего и будущего

ПАРИЖ, 19 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. США являются историческим партнером США, партнером настоящего и будущего, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"США — наш партнер, наш партнер исторический, наш партнер в настоящем времени и наш партнер будущего. И именно в этом духе я с момента избрания президентом веду отношения с президентом США Дональдом Трампом", — сказал французский лидер в ходе пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя свои отношения с Трампом.

Он отметил, что между лидерами двух стран существует согласие по ряду важнейших вопросов повестки дня, однако существует разногласие по ситуации с климатом. Макрон подчеркнул, что считает, что "выход (США) из (Парижского) соглашения по климату был ошибкой".

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, официально Вашингтон уведомил об этом ООН 4 августа.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.