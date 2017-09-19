Призвал к миру, пригрозив войной: Трамп выступил на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с программной речью на 72-й Генеральной ассамблее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке; в своем выступлении, которое стало для главы государства первым в подобном формате, он призвал защищать мир и демократию, одновременно пригрозив "режимам-изгоям", которые, по его мнению, угрожают этому миру.

Также президент затронул необходимость реформирования ООН, в бюджет которой США делают наибольший взнос.

Кто виноват?

В отличие от своего предшественника Барака Обамы действующий глава американской администрации не стал причислять Россию к главным современным угрозам. Трамп в своем 42-минутном выступлении лишь однажды упомянул ее, когда благодарил за поддержку санкций в СБ ООН против КНДР. Столько же раз президент назвал и Украину, пообещав, что США будут защищать ее суверенитет и границы.

В начале своего выступления Трамп вкратце обрисовал опасную ситуацию, которая складывается в мире сегодня, и сразу обозначил тех, кто в этом виновен.

"Каждый день приносит новости о растущей угрозе терроризма, который угрожает всему, что мы чтим и ценим. Террористы и экстремисты усиливаются и распространяются по всем регионам планеты", — заявил Трамп, уточнив, что одно из таких опасных явлений это "исламский экстремизм".

По его словам, некоторые "разбойные режимы" в мире не только поддерживают терроризм, но и "угрожают другим нациям и своим народам самым разрушительным оружием, известным человечеству".

"Авторитарные режимы пытаются обрушить альянсы, которые предотвращали конфликты и вели мир к свободе, начиная со Второй мировой войны", — добавил он.

Далее Трамп обрушился с традиционными обвинениями в адрес КНДР и Ирана, которые, по его словам, представляют наибольшую угрозу.

"Он (режим в КНДР) виновен в гибели от голода миллионов северокорейцев и в заключении, пытках, убийствах и подавлении еще большего бесчисленного числа (людей)", — заявил президент.

По его словам, КНДР угрожает всему миру "гибелью невообразимого числа людей" из-за "беспечной разработки ракетной и ядерной программ". При этом он подверг критике страны, которые торгуют с КНДР в нарушение санкций СБ ООН. Пользуясь случаем, Трамп вновь призвал "изолировать режим КНДР".

"Ни одна нация на земле не заинтересована в том, чтобы этот криминальный режим вооружился ядерным оружием и ракетами", — сказал Трамп.

По его словам, КНДР должна признать, что денуклеаризация — это единственное приемлемое будущее. В случае угрозы со стороны этой страны США будут готовы уничтожить ее, предупредил Трамп.

"У США есть большая сила и терпение, но если их заставят защищать себя или их союзников, то у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (лидер КНДР Ким Чен Ын) проводит самоубийственную для себя и своего режима миссию", — сказал глава государства.

Говоря об Иране, Трамп назвал его "страной-изгоем" и "коррумпированной диктатурой", которая экспортирует насилие. При этом он в очередной раз выступил с критикой в адрес ядерного соглашения международного сообщества с этой страной.

"Сделка с Ираном вредна для США", — заявил он и добавил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение", и международному сообществу необходимо его остановить.

Похожие обвинения Трамп выдвинул и в адрес Кубы и Венесуэлы. Власти последней он раскритиковал за диктатуру и следование "провальной социалистической идеологии", которая, по его словам, привела страну к коллапсу.

"США предприняли важные шаги, чтобы привлечь режим к ответственности. Мы готовы предпринять другие шаги, если правительство Венесуэлы будет следовать своему пути по авторитарному правлению в отношении венесуэльцев", — пригрозил американский лидер.

Кубинцам же Трамп пообещал, что США не снимут санкции с этой страны, пока она не проведет "фундаментальные реформы".

Вкратце Трамп остановился и на ситуации в Сирии, где, по его словам, США ищут пути деэскалации конфликта и поддерживают усилия ООН по оказанию гуманитарной помощи на территориях, освобожденных от ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).

"Мы ищем подходы, для того чтобы вернуть беженцев, помочь этим невероятно страдающим людям, чтобы быть частью процесса восстановления их страны. Мы поддерживаем недавнее соглашение "большой двадцатки". Это тот подход, который мы проповедуем — подход политического и экономического восстановления", — добавил он.

Что делать?

По мнению Трампа, для решения глобальных проблем миру необходима коалиция сильных независимых стран, которые используют свой суверенитет для продвижения мира.

"Это основа для кооперации и успеха. Сильная, независимая нация позволяет развивать страну с различными ценностями. Разные культуры, разные мечты. (Страны) не просто сосуществуют, но работают друг с другом плечом к плечу на основе взаимного уважения. Коалиция из сильных независимых наций – основа успеха", — сказал он.

Также он призвал страны-члены ООН защищать суверенитет и уважать границы "от Украины до Южно-Китайского моря".

"Мы должны отвергнуть угрозы суверенитету от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны поддерживать уважение к праву, уважение границ и уважение культуры и мирное взаимодействие", — заявил президент США.

При этом он отметил, что США не пытаются никому навязать свой образ жизни, а стремятся стать лучшим примером для каждой страны.

"В Америке мы не стремимся, чтобы кто-то следовал нашему подходу к жизни. Мы хотим быть примером, на который все равняются", — сказал он.

"Мы хотим гармонии и дружбы, не конфликта и борьбы. Мы руководствуемся результатом, а не идеологией", — добавил президент.

Говоря о необходимости реформирования ООН, Трамп назвал несправедливым тот факт, что Вашингтон платит в бюджет всемирной организации намного больше других стран, однако отметил, что если это поможет достичь мира, то инвестиции оправданы.

"США – одна из 193 стран-членов ООН, и при этом мы платим 22% всего бюджета, и даже больше. На самом деле мы платим гораздо больше, чем кто-то думает. На США ложится несправедливая часть (выплат). Но, честно скажу, если от этого все заявленные ООН цели могут реализоваться, особенно цель мира, эти инвестиции будут того стоить", — заявил Трамп.

Президент также подтвердил свой курс на то, что США будут "добиваться лучших условий торговых сделок" для себя.

"Будучи президентом США, я всегда буду ставить Америку на первое место, как и вы, будучи лидерами ваших стран, будете всегда и должны всегда ставить ваши страны на первое место", — подчеркнул Трамп.

Это заявление главы Белого дома было встречено аплодисментами в зале.