В Минфине оценили перспективы возврата долга Украиной

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия не рассчитывает на возврат Украиной долга в 3 миллиарда долларов до решения апелляционного суда, сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"До апелляции на возврат средств мы не рассчитываем, хотя рассчитываем на исполнение Украиной другого обещания этого суда о компенсации части судебных издержек, понесенных Россией, до завтрашнего числа", — сказал он.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому дело было передано в суд, а 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг.

В июле суд конкретизировал вердикт, вынесенный 29 марта, уточнив полную суму долга и штрафных процентов; каждый день просрочки по долгу Украины перед Россией обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Украина должна выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Кроме того, суд обязал Украину возместить России часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 миллиона фунтов стерлингов, 50% которых дебитор должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Суд также постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Украиной в июне текущего года апелляции на вердикт Высокого суда Лондона. Слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.