МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразили озабоченность принятым на Украине законом, который ограничивает право нацменьшинств на образование на родном для них языке, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке.

"Министры выразили озабоченность принятым Верховной Радой Украины законом об образовании, ограничивающим права национальных меньшинств на образование на родном для них языке", — говорится в сообщении министерства.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по отдельным вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Сирии, добавили в МИД РФ.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.