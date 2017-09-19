США обращаются с другими странами как с подчиненными, считает МИД Венесуэлы

ООН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позволяет себе разговаривать с представителями других стран как с подчиненными, его выступление на Генассамблее ООН противоречит международному праву, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"Мы достаточно удивлены сегодняшними заявлениями президента США. Предполагается, что это штаб-квартира мира и международного права, а мы слышали противоположное. Президент, который выступает (в ООН — ред.) первый раз, говорит о войне, уничтожении стран, блокаде против стран. Видимо, у страны, которая нарушает права человека по всему миру, есть моральное право говорить с другими странами как с подчиненными", — заявил Арреаса после выступления лидера США.