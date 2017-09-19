США обращаются с другими странами как с подчиненными, считает МИД Венесуэлы

ООН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позволяет себе разговаривать с представителями других стран как с подчиненными, его выступление на Генассамблее ООН противоречит международному праву, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Выступая с трибуны Генассамблеи во вторник, Дональд Трамп заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс. Он также пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

"Мы достаточно удивлены сегодняшними заявлениями президента США. Предполагается, что это штаб-квартира мира и международного права, а мы слышали противоположное. Президент, который выступает (в ООН — ред.) первый раз, говорит о войне, уничтожении стран, блокаде против стран. Видимо, у страны, которая нарушает права человека по всему миру, есть моральное право говорить с другими странами как с подчиненными", — заявил Арреаса после выступления лидера США.