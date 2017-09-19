Минфин России заявил, что Украина формально находится на грани дефолта

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Еврооблигации Украины, об успешном размещении которых в понедельник сообщил президент страны Петр Порошенко, интересны лишь спекулянтам, так как страна фактически находится в состоянии дефолта, считает директор департамента долговой политики Минфина РФ Константин Вышковский.

"Украина формально находится в состоянии дефолта, такие инструменты интересны только инвесторам, преследующим достаточно спекулятивные стратегии", — сказал Вышковский в эфире канала " Россия 1 ".

О том, что Украина успешно завершила размещение еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, сообщил накануне президент страны Петр Порошенко в ходе визита в Нью-Йорк. Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.

Ранее в понедельник источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что Украина разместит 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,375%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75%, но в ходе сбора заявок был снижен до финального диапазона 7,375-7,5%. Спрос на бумаги составил около 9,3 миллиарда долларов. Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031–2032 годах.