МИД Венесуэлы напомнил Трампу, что тот "не является президентом всего мира"

МЕХИКО, 19 сен — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил во вторник, что Дональд Трамп не является президентом всего мира, а значит, не может вмешиваться в дела южноамериканской страны.

Ранее Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США готовы к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит курс.

"Трамп — не президент мира, каждая страна имеет право решать, какую систему ее правительство хочет развивать", — приводит МИД заявление Арреасы в своем микроблоге в Twitter.

Глава Белого дома раскритиковал, в частности, социалистический путь развития, на который встала Венесуэла.

"Ни один мировой лидер не может оспаривать нашу демократию, наш суверенитет и критиковать нашу правительственную модель", — отметил Арреаса. При этом венесуэльский министр отметил, что его страна продолжит искать диалог с США, но будет бороться за свой суверенитет.