Россия отреагирует в случае выхода США из договора РСМД, заявил Косачев

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия подготовит ответ в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил во вторник РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Информация о том, что утвержденный сенатом военный бюджет официально открывает опцию о выходе США из важнейшего соглашения в сфере контроля над вооружениями — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — конечно же, факт не из разряда ободряющих", — сказал сенатор.

"Будет ли ответ с нашей стороны в случае выхода США из РСМД? Разумеется", — подчеркнул он. Поскольку тема затрагивает безопасность России в гораздо большей степени, чем безопасность США, ведь размещение таких ракет и пусковых установок в Европе значительно повышает угрозы нашей стране, добавил Косачев.

"Но хотелось бы, чтобы и в Вашингтоне сто раз подумали, прежде чем продолжать разрушение международной системы контроля за вооружениями, а также чтобы свой голос подали европейцы, которых это коснется также намного больше, чем Америку", — отметил глава международного комитета Совфеда.