Сергей Лавров и президент Кипра обсудили диалог между Россией и Евросоюзом

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 19 сентября 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 19 сентября 2017

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили проблематику диалога между Россией и Евросоюзом.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая тематику диалога Россия-ЕС и ситуацию в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

В министерстве сообщили, что стороны подробно обсудили нынешнее состояние переговорного процесса по кипрскому урегулированию.

"Российская сторона подтвердила поддержку усилий, направленных на воссоединение острова, приверженность всеобъемлющему, жизнеспособному и справедливому решению кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций ООН на благо всего населения острова", — отметили в МИД.

Лавров и Анастасиадис также рассмотрели возможности дальнейшего развития российско-кипрских отношений в различных областях, подчеркнули взаимную заинтересованность в продолжении политического диалога, говорится в сообщении ведомства.