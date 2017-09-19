Сергей Лавров и президент Кипра обсудили диалог между Россией и Евросоюзом

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили проблематику диалога между Россией и Евросоюзом.
В министерстве сообщили, что стороны подробно обсудили нынешнее состояние переговорного процесса по кипрскому урегулированию.
"Российская сторона подтвердила поддержку усилий, направленных на воссоединение острова, приверженность всеобъемлющему, жизнеспособному и справедливому решению кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций ООН на благо всего населения острова", — отметили в МИД.
Лавров и Анастасиадис также рассмотрели возможности дальнейшего развития российско-кипрских отношений в различных областях, подчеркнули взаимную заинтересованность в продолжении политического диалога, говорится в сообщении ведомства.