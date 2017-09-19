Лавров надеется, что ЕС преодолеет разногласия из-за квот для беженцев

ООН, 19 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто выразил надежду, что Евросоюзу удастся преодолеть разногласия, возникшие из-за ситуации с распределением мигрантов.
Беседа министров состоялась на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.
"У нас очередное противостояние после решения Европейского суда (в Люксембурге) по квотам на беженцев. На нас давят. Но мы не позволим нелегальным мигрантам приехать в Венгрию, независимо от того, какое на нас оказывается давление", — сказал Сийярто в начале встречи.
Ранее суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года. Польша отказалась принимать беженцев на своей территории.