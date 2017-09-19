Лавров надеется, что ЕС преодолеет разногласия из-за квот для беженцев

ООН, 19 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто выразил надежду, что Евросоюзу удастся преодолеть разногласия, возникшие из-за ситуации с распределением мигрантов.

Беседа министров состоялась на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"У нас очередное противостояние после решения Европейского суда (в Люксембурге) по квотам на беженцев. На нас давят. Но мы не позволим нелегальным мигрантам приехать в Венгрию, независимо от того, какое на нас оказывается давление", — сказал Сийярто в начале встречи.

"Как вы знаете, мы всегда выступаем за единство Евросоюза, поэтому желаем, чтобы все было хорошо", — подчеркнул Лавров в ответ.

Ранее суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года. Польша отказалась принимать беженцев на своей территории.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.