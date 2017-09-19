Премьер Израиля назвал "отважной" речь Трампа в ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал речь президента США Дональда Трампа в Генассамблее ООН "самой решительной и отважной", какую он слышал в стенах организации.

В своем выступлении Трамп солидаризовался с позицией Израиля, назвав Иран "страной-изгоем", а заключенную с ней ядерную сделку — "позором" для США.

"За более чем три десятилетия моего знакомства с ООН я не слышал более решительной и отважной речи", — цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

"Президент Трамп рассказал правду об опасностях, угрожающих миру, и призвал решительно им противостоять, чтобы обеспечить будущее человечества", — сказал глава правительства, который во вторник также выступит в ООН.

Израильские лидеры давно возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.

Нетаньяху известен как главный в мире критик сделки шести великих держав с Ираном, которая считается одним из самых заметных внешнеполитических достижений предыдущего президента США Барака Обамы. Нетаньяху утверждает, что она не только легализовала положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволила ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.