В Венесуэле заявили, что продолжат искать диалог с США

ООН, 19 сен — РИА Новости. Венесуэла продолжит искать диалог с США, но будет бороться за свой суверенитет, заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Мы пытались выйти на правительство США ради диалога и не получили ответа. Но мы продолжим искать диалог, потому что это единственный путь в мире и международном праве", — заявил Арреаса журналистам во вторник.

"Мы продолжим бороться за свой суверенитет, сражаться за независимость и демократию", — сказал он после выступления в Генассамблее ООН президента США Дональда Трампа.