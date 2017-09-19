Хантсман заявил о необходимости налаживания отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Улучшение российско-американских отношений будет в интересах обеих сторон, заявил во вторник кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман. Он выразил надежду на поддержку конгрессом этих усилий.

"Нам необходимо продвигать отношения на несколько более высокий (уровень), сейчас мы на низкой точке, это напоминает мне о 1986 годе, я помню тот год, и мы не можем оставаться в нем навсегда, это не служит должным образом ни региону, ни миру, ни людям обеих стран", — сказал Хантсман на слушаниях в сенатском комитете по международным делам конгресса США.

Он выразил надежду, что в случае его утверждения конгресс будет готов работать с ним и честно выслушивать его сообщения о прогрессе в работе в России для того, "чтобы мы увидели, что в действительности есть причины для продвижения отношений на новый уровень". "Я думаю, это должно быть сделано совместными усилиями исполнительной и законодательной ветвями власти", — сказал Хантсман, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового посла в России.

Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Как ожидается, Хантсмана могут утвердить голосованием комитета, а затем полной сессии сената, вскоре после слушаний. Кандидатура Хантсмана не встретила серьезных возражений со стороны сенаторов в профильном комитете.

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. До номинирования послом в РФ Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005-2009 годах — губернатор штата Юта.