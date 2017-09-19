Полмиллиарда долларов для Украины: провокация или выдумки Порошенко?

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение 500 миллионов долларов на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны. Это заявление вызвало волну критики, при этом от американских официальных источников никакого подтверждения нет: в бюджете США фигурируют "только" 150 миллионов. Это даже меньше, чем в прошлом году.

Ночной пост Порошенко

Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в объеме 692 миллиарда долларов. По части военной помощи Украине предусмотрено 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). При этом в наличии будут доступны лишь 75 миллионов, а на остальные средства нужно будет отдельное разрешение сената. Также в законопроекте содержится обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны.

Пока политики и эксперты готовили критические комментарии о том, что США увеличивают военный бюджет в условиях, когда госдолг превысил 20 триллионов долларов, Порошенко выступил с сенсационным заявлением.

В ночь на вторник (в США был еще вечер) на своей официальной странице в соцсети Facebook президент Украины написал, что в одобренном Сенатом проекте закона о бюджете США на нужды нацобороны предусмотрено выделение 500 миллионов долларов "для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере".

По его словам, Украине будут предоставлены "летальные вооружения оборонного характера", а также в законопроект включены положения, "позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих".

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — утверждает Порошенко.

Заявлений США пока не слышали

В Москве к словам Порошенко отнеслись скептически. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон никаких заявлений о выделении средств Украине не делал.

"Это заявление Порошенко, каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет. Поэтому я не знаю, есть ли такие заявления", — сказал Песков журналистам.

По его оценке, если США действительно предоставят Киеву летальное оружие, это не будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и вызовет напряженность.

"Порошенко также говорил о летальных вооружениях. Вот насчет этого мы неоднократно уже заявляли достаточно ясную и однозначную позицию, что подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет", — сказал Песков.

Обещать — не значит жениться

Депутат Госдумы от "Единой России", эксперт в международных вопросах Вячеслав Никонов считает, что Порошенко выдает желаемое за действительное.

"Обещать — не значит жениться… Порошенко очень много делал разного рода заявлений, в которых выдавал желаемое за действительное. Я не исключаю, что ему кто-то обещал и 500 миллионов", — сказал РИА Новости Никонов.

Он отметил, что 500 миллионов — "это не такая большая сумма, которая может каким-то образом изменить военно-стратегическую ситуацию на Донбассе". "Но увеличение таких расходов было бы явно недружественным жестом со стороны Соединенных Штатов в отношении России и осложнило бы ситуацию, связанную с урегулированием и выполнением минских соглашений", — сказал эксперт.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также усомнился в заявлении Порошенко, а предоставление Украине летального оружия стало бы, по его мнению, провокацией, способной привести к эскалации конфликта в Донбассе.

"Похоже, что у украинского президента от счастья пребывания вблизи американского источника финансирования закружилась голова, и он перепутал цифры, поскольку ранее США планировали выделить из бюджета 150 миллионов долларов на вооружение Киева, а не заявленные Порошенко 500 миллионов. В любом случае, намерение выделить Украине средства на летальное оружие является опасной провокацией и способно взвинтить эскалацию военного конфликта в Донбассе", — сказал журналистам Железняк.

Он отметил, что американские политики обязаны отдавать себе отчет в том, что, одобряя финансирование поставок оружия Украине, они спонсируют войну Порошенко против собственного народа и массовые убийства мирных жителей.

Реакция Донбасса

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Денис Пушилин напомнил, что накануне "Украина совместно с США отказались обсуждать предложенную Россией резолюцию о введении контингента ООН в Донбасс".

"Сегодня украинский президент радуется одобрению сенатом США выделения Украине 500 миллионов долларов на оборону. Может ли что-то более красноречиво говорить о намерениях украинской стороны?" — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пушилина. Он полагает, что "это не может свидетельствовать о желании политическим способом разрешить конфликт в Донбассе".

Председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Народного совета ДНР Марина Жейнова, в свою очередь, отметила, что "американскому руководству выгодно поддерживать перманентную нестабильность на границе с Россией". "Марионеточные власти Украины приемлют любые подачки со стороны кураторов в ожидании очередных траншей, за которые придется расплачиваться будущим поколениям рядовых украинцев", — сказала она.

Она считает, что США могут поставить Украине списанное оружие по цене нового. "В любом случае, в проекте оборонного бюджета США на 2018 год помощь Украине уже сокращена на 200 миллионов долларов. Все, на что остается рассчитывать бойцам "АТО", — это очередное списанное оружие по цене нового. США таким образом убивают двух зайцев — и не расходуют средства на утилизацию, и выступают в роли "защитника слабых", — сказала она.

В соседней ЛНР тоже считают, что если США действительно начнут поставки Киеву летального вооружения, это осложнит ситуацию в Донбассе и приведет к новым разрушениям и жертвам.

"Украина может сколько угодно убеждать зарубежных партнеров, что вооружение необходимо ВСУ лишь для обороны, однако мы практически ежедневно фиксируем такие "оборонительные" обстрелы наших территорий… Уверен, что поставки летального вооружения на Украину приведут к дальнейшей эскалации конфликта и как следствие — к новым разрушениям и жертвам", — сказал РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Бинокль США"

Что же касается якобы обещанных Украине средств наблюдения за надводной ситуацией и кораблей прибрежного действия, то это вооружение будет предназначено не столько для обороны страны, сколько для ведения разведки и отслеживания действий Черноморского флота РФ в Азово-Черноморском регионе, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Вся линейка американских оборонительных средств не представляет военной угрозы, но позволяет вести разведывательные действия в отношении российских кораблей и морской авиации. Украина в этой ситуации выполняет роль бинокля, через который американцы планируют рассматривать действия кораблей ЧФ, полеты морской и гражданской авиации, судоходства", — сказал Белик.

Он подчеркнул, что настоящего летального оружия Украина не получит. "Думаю, что в американских планах использовать Украину для организации всепогодного круглосуточного мониторинга за российской группировкой в Крыму", — отметил Белик.