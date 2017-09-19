Москва не собирается признавать КНДР ядерной державой, заявили в МИД России

ВЕНА, 19 сен — РИА Новости. Россия не признает за КНДР статуса ядерной державы даже после многократного проведения Пхеньяном ядерных испытаний, заявил во вторник РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Если говорить терминами нераспространения и контроля за вооружениями, статус ядерной державы мы за ними не признаем и не собираемся признавать", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что де-юре есть только пять ядерных держав — те, кто произвели испытания ядерного оружия до 1 января 1967 года.

"Это зафиксировано в статье 9 договора о нераспространении. Все остальные официальными ядерными державами не являются и должны присоединяться к ДНЯО, на наш взгляд, в качестве неядерных держав", — добавил он, отметив, что "стремления со стороны этой четверки вступать в ДНЯО нет".