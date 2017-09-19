ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Кандидат в послы США в РФ Джон Хантсман обвинил Россию в угрозе стабильности в Европе и вмешательстве в выборы в США.

"Мы должны признать, что сегодня вопреки принципам Заключительного акта Хельсинки и международному праву Россия продолжает угрожать стабильности в Европе, в том числе нарушать суверенитет и территориальную целостность своих соседей. Россия также ограничивает права человека в собственной стране", — сказал Хантсман в показаниях конгрессу.

Также он заявил, что "нет никаких сомнений", что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.