Трамп лично придумал прозвище для Ким Чен Ына, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично, без чьей-либо помощи, придумал прозвище "Человек-ракета" (Rocket Man) для лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает корреспондент телеканала NBC Питер Александр со ссылкой на помощника Трампа.

"Это всё он сам. Ему не нужна помощь в том, что касается придумывания прозвищ", — цитирует корреспондент ответ одного из помощников Трампа на вопрос о том, откуда появилось такое прозвище.

"1) КНДР запустила РАКЕТУ. 2) Ким Чен Ын — ЧЕЛОВЕК. Не нужно быть креативным гением, чтобы провести связь", — написал в комментарии к твиту Александра пользователь соцсети kabyr.

Впервые Трамп употребил прозвище "Человек-ракета" в своем твите о звонке президенту Южной Кореи.

На предвыборных митингах Трампа часто звучал один из ранних хитов Элтона Джона "Rocket Man". Трамп является фанатом певца и лично с ним знаком.

Ранее Трамп придумал несколько прозвищ для своей конкурентки по предвыборной гонке Хиллари Клинтон, назвав ее "жуликоватой" и "протухшей". Сенатору Элизабет Уоррен Трамп дал прозвище "Покахонтас" за придуманную ею историю об индейских корнях.