Кандидат на пост посла США в России назвал главный приоритет своей работы

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман заявил во вторник, что обеспечение безопасности американской дипмисии будет одним из основных приоритетов его работы в Москве.

"В качестве главы миссии главным (приоритетом) для меня будет обеспечение безопасности", — сказал Хантсман, выступая во вторник на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам конгресса США.

Он сообщил, что "первым делом после приезда проведет оценку того, как сокращение (сотрудников дипмиссии) повлияло на безопасность". Кандидат на пост посла США в Москве пояснил это тем, что "безопасность имеет непосредственное отношение к тому, как мы выполняем нашу работу и моральному облику миссии".

"Безопасность миссии будет приоритетом. Я знаю, у нас есть сложности, в частности касающихся домогательств к некоторым из наших дипломатов, которые, к сожалению, продолжаются", — резюмировал он.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Так Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.