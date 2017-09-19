В Швейцарии запретили скрывать лицо в общественных местах

ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Парламент швейцарского кантона Санкт-Галлен проголосовал за запрет скрывать лицо в общественных местах, если это может представлять угрозу безопасности, передает швейцарское телеграфное агентство ATS.

Проект закона был принят в первом чтении 59 голосами "за" и 54 "против". Предполагается, что запрет будет касаться всех, кто закрывает свое лицо в публичных местах — как женщин-мусульманок в бурке, так и митингующих, которые закрывают лица банданами, спасаясь от слезоточивого газа.

Новое законодательство предложили ввести представители региональной ячейки консервативной Народной партии Швейцарии, которая имеет большинство в парламенте страны, после введения запрета на ношение платка в одной из школ кантона. Идею НПШ о запрете ношения бурки в общественных местах признали излишне категоричной, после чего она была переработана, а также предложен встречный проект, по которому мусульманка обязывалась показывать свое лицо представителям власти или полицейским.

Ранее представитель НПШ также инициировал сбор подписей в пользу полного запрета на ношение бурки на территории Швейцарии. На прошлой неделе сторонники этой идеи набрали 106 тысяч 600 подписей в ее поддержку. Теперь этот вопрос будет вынесен на всенародный референдум и, если наберет больше 50% голосов, приведет к изменению конституции Швейцарии.

Правительство Швейцарии пока выступает против введения общего запрета на ношение бурки в стране.