Матвиенко прокомментировала решение США об отказе от "Касперского"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Россия и США должны объединять усилия спецслужб, специалистов по компьютерной безопасности в борьбе с терроризмом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя решение сената США запретить использование продукции "Лаборатории Касперского" в госучреждениях страны.

В понедельник сенат США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018, включив в него поправку, запрещающую использование правительственными структурами продукции российской компании "Лаборатория Касперского". За документ проголосовало подавляющее большинство из 100 сенаторов. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.

"Американские коллеги словно не замечают, что у нас есть реальный, а не виртуальный общий враг – международный терроризм, который использует и интернет, и социальные сети для реализации своих чудовищных замыслов, вербовки граждан, проведения кибератак", — сказала спикер журналистам во вторник.

Матвиенко уверена, что "на этом направлении мы должны объединять усилия наших спецслужб, специалистов по компьютерной безопасности". Нужно не ограничивать, а расширять наше взаимодействие в этой сфере, подчеркнула она.

Спикер отметила, что выступает категорически против распространения шпиономании, "охоты на ведьм". "Голословно обвиняя российскую компанию в содействии кибершпионажу, американские сенаторы наносят удар по конкуренции новейших разработок, мешают внедрению современных технологий", — сказала Матвиенко.

По ее словам, похоже, что американские коллеги заигрались в какую-то свою виртуальную игру, игнорируя теперь уже не только принципы реальной политики, но и основы рыночной экономики.

"Создается ощущение, что вирус не в компьютерах, а в головах наших американских партнеров. Он представляет серьезную угрозу для их логики и здравого смысла. К сожалению, этот вирус "Лабораторией Касперского" не лечится", — заключила законодатель.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.