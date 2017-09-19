Хантсман заявил, что сфокусируется на ситуации в Сирии и на Украине

"Среди наших ключевых задач — разгром ИГ*, борьба с терроризмом, сохранение режима контроля вооружений и обязательств в области нераспространения, нахождение политического решения конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине таким образом, чтобы уважать суверенитет и восстановить территориальную целостность Украины", — сказал Хантсман на слушаниях в конгрессе.
"Наши отношения с Россией одни из самых важных и сложных вызовов во внешней политике. Россия ядерная сверхдержава и постоянный член СБ ООН, так что у нас нет выбора, кроме как иметь дело с Россией по вопросам, затрагивающим глобальную стабильность и безопасность", — заявил Хантсман.
* Террористическая организация, запрещенная в России