Хантсман заявил, что сфокусируется на ситуации в Сирии и на Украине

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Кандидат в послы США в РФ Джон Хантсман заявил, что его ключевыми приоритетами на посту посла будут разгром террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ), борьба с терроризмом, нераспространение, урегулирование в Сирии и на Украине.

"Среди наших ключевых задач — разгром ИГ*, борьба с терроризмом, сохранение режима контроля вооружений и обязательств в области нераспространения, нахождение политического решения конфликта в Сирии и разрешение кризиса на Украине таким образом, чтобы уважать суверенитет и восстановить территориальную целостность Украины", — сказал Хантсман на слушаниях в конгрессе.

Он также назвал отношения с Россией одними из наиболее важных вопросов, с которыми сталкиваются США в мире.

"Наши отношения с Россией одни из самых важных и сложных вызовов во внешней политике. Россия ядерная сверхдержава и постоянный член СБ ООН, так что у нас нет выбора, кроме как иметь дело с Россией по вопросам, затрагивающим глобальную стабильность и безопасность", — заявил Хантсман.

* Террористическая организация, запрещенная в России