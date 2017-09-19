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В Раде хотят вернуться к вопросу о закрытии Россотрудничества на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (327)
18:1319.09.2017
01570
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Глава подкомитета в Верховной раде Украины по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз предлагает вернуться к вопросу о закрытии Россотрудничества в стране.

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Ранее на Украине разразился скандал из-за организованной Россотрудничеством поездки украинских детей в Россию, ряд украинских политиков призывали к закрытию представительства организации в Киеве. В Совфеде РФ заявили, что это проявление "русофобской политики властей Украины и попыток украинских чиновников выслужиться", и ничего, кроме раздражения, у граждан Украины они вызвать не могут.

"Деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве (Россотрудничества) должна быть немедленно прекращена", — написала Фриз на своей странице в Fаcebook.

Кроме того, Фриз призвала внести Россотрудничество в санкционный список, так как, по ее мнению, деятельность организации "создает угрозу национальной безопасности Украины".

Она сообщила, что в феврале 2016 года уже вносила законопроект "О денонсации соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Однако, по словам Фриз, в то время было высказано предостережение, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию российскими властями украинских культурных центров в РФ. В результате законопроект был временно отозван.

Украинские школьники, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества Здравствуй, Россия!
© Фото : Российский центр науки и культуры в Киеве
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"Законопроект о денонсации соглашения от 1998 года будет возвращен в Верховную раду. Убеждена, риски, связанные с закрытием украинского культурного центра в Москве, меньше, чем те, которые связаны с дальнейшим функционированием Российского центра науки и культуры в Киеве", — заявила Фриз.

В августе киевское отделение Россотрудничества отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат парламента Наталья Веселова направила депутатский запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.

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