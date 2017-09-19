В Венеции после массовой драки на свадьбе задержали двух москвичей

РИМ, 19 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Двое москвичей и гражданин Болгарии оказались среди задержанных за массовую драку на русской свадьбе в Венеции, сообщили РИА Новости во вторник в полицейском управлении города.
"Задержанными оказались 32-летний гражданин Болгарии и двое москвичей в возрасте 25 и 31 года. Их допросили на месте при участии охранника из Молдавии, выступившего в качестве переводчика", — заявил собеседник агентства.
Что стало поводом для драки, не уточняется, но представитель отеля заверила РИА Новости, что потасовка произошла уже по окончании всех торжеств и не омрачила настроение присутствующих.
По ее словам, свадьбу, действительно, играла русская пара, но имена молодоженов не раскрываются из соображений конфиденциальности.
"К несчастью, такое случается, но в этом нет ничего необычного. Гости разъехались на следующее утро, жених и невеста покинули отель невероятно довольными", — отметила собеседница.