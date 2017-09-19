Трамп заявил, что США выступают за политическое разрешение конфликта в САР

ООН, 19 сен — РИА Новости. США добиваются деэскалации ситуации в Сирии и политического разрешения конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках выступления в ООН.

"Мы ищем пути деэскалации в Сирии. Мы поддерживаем усилия ООН по оказанию гуманитарной помощи после освобождения территорий от ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство*", запрещена в РФ). США потратили миллиарды долларов для возвращения беженцев. Мы ищем подходы для того, чтобы вернуть беженцев, помочь этим невероятно страдающим людям, чтобы быть частью процесса восстановления их страны. Мы поддерживаем недавнее соглашение "большой двадцатки". Это тот подход, который мы проповедуем — подход политического и экономического восстановления", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России