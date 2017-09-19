Трамп назвал условия снятия санкций с Кубы

ООН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что США не снимут санкции с Кубы, пока власти этой страны не проведут необходимые реформы.

"США противостоят коррумпированному и дестабилизирующему режиму на Кубе и приветствуют мечту кубинцев жить свободно. Моя администрация недавно сообщила, что не снимет санкции с Кубы, пока она не проведет фундаментальные реформы", — заявил Трамп, выступая на 72-й генассамблее ООН.